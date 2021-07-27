Качалова из "Новой газеты" ушла от вопросов о встрече с генконсулом Норвегии

Главный редактор "Новой газеты" в Петербурге Диана Качалова встретилась с консулом и генконсулом Норвегии в Санкт-Петербурге.

На встрече с норвежскими дипломатами также присутствовали главред радиостанции "Эхо Петербурга" Валерий Нечай и правозащитник Елена Шахова. Генеральный консул Норвегии Даг Малмер Халворсен и консул Хенрик Фойн Шерве приняли гостей в резиденции.

Федеральное агентство новостей попыталось узнать у Качаловой, Нечая и Шаховой, какой характер носила встреча с иностранными дипломатами и какие вопросы обсуждались. Качалова ушла от ответа на неудобные вопросы журналистов, а Шахова заявила, что не обязана комментировать личные встречи.

"Это личная встреча, я не обязана вам рассказывать", — сказала Елена Шахова.

Ранее российские дипломаты раскритиковали опрос о РФ в норвежской газете. Участники опроса поставили Россию на первое место в списке "главных угроз миропорядку", передавал сайт 360tv.ru.