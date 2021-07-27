«Нагадить России»: Сатановский объяснил, почему армия США покидает Ближний Восток

Президент США Джозеф Байден сделал долгожданное для многих американцев заявление: до конца нынешнего года страна завершит боевую миссию в Ираке, затянувшуюся на 18 лет. Стратегию под кодовым названием «Иракская свобода» силы Соединенных Штатов и Великобритании начали претворять в жизнь 20 марта 2003 года.

С того дня в иракских песках встретили свою гибель четыре с половиной тысячи американских солдат, и это лишь по официальным данным. В Корпусе стражей исламской революции (КСИР), к примеру, уверены, что США потеряли в два с половиной раза больше людей, то есть около 11 тысяч.

Для Белого дома этого оказалось достаточно. Байден, впрочем, все же намерен оставить часть военнослужащих на местах, чтобы они обучали бойцов курдских военизированных формирований и местные силы безопасности.

«Я думаю, что все идет хорошо. Наша роль в Ираке будет такой: быть готовыми, продолжать тренироваться, помогать и бороться с ИГ1 ["Исламское государство", террористическая организация, запрещенная на территории РФ] по мере надобности. Но мы собираемся к концу года выполнить боевую задачу», — пообещал Байден.

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Затяжная операция

Немногие помнят, но Соединенные Штаты уже «завершали» военную операцию в Ираке спустя несколько месяцев после ее начала. В марте 2003 года силы коалиции наступали со стороны Кувейта и не встречали на своем пути серьезного сопротивления. Колоннами проезжая мимо закопанных в песок иракских самолетов, американские и британские солдаты к апрелю дошли до Багдада, который сдался без боя.

После того, как падение статуи президента Ирака Саддама Хусейна в прямом эфире показали ведущие мировые телеканалы, войска США захватили Тикрит и окончательно взяли под контроль территорию страны. Так, по крайней мере, казалось американскому командованию.

1 мая 2003 года на палубу авианосца «Авраам Линкольн» приземлился самолет с президентом Джорджем Бушем на борту. На фоне плаката с надписью «Миссия выполнена» глава Белого дома произнес пламенную речь и объявил о победе американских войск в иракской войне:

«Масштабные боевые действия в Ираке закончились. В битве за Ирак США и наши союзники одержали победу».

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Однако до победы Соединенным Штатам оставалось еще восемь лет. Маршем пройдя по стране, американские войска не заметили, как оставили за спиной дестабилизированную политическую систему и разоренные города. Ирак погрузился в пучину гражданской войны между представителями двух ветвей ислама – шиитами и суннитами. Параллельно с этим местные террористические группировки вели партизанскую борьбу с американцами, а те, в свою очередь, искали пресловутое «оружие массового поражения» — главную причину вторжения войск коалиции в Ирак.

Основной контингент армии США отозвали на родину лишь в августе 2010 года, когда потери среди мирных иракцев исчислялись сотнями тысяч (по состоянию на 2008 год, почти полтора миллиона мертвых гражданских). Воспользовавшись обострением ситуации в соседней Сирии, Белый дом задержал часть войск в стране по личному приказу президента Барака Обамы. Согражданам он обещал, что Соединенные Штаты окончательно выведут войска до конца 2011 года.

«Нагадить России»

Теперь настал черед бывшего подручного Обамы давать обещания по возвращению солдат домой. После того, как Пентагон объявил о выводе войск из Афганистана и завершил этот процесс на 90%, можно говорить однозначно: Америка покидает Ближний Восток. Такое мнение в беседе с «Политикой Сегодня» высказал политолог, основатель научно-исследовательского и аналитического центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский.

Эксперт считает, что Ирак Соединенные Штаты покидают из-за геополитического противостояния с Россией и Китаем.

«Американцы уходят с Ближнего Востока. Целей не добились, толку тратить денег больше нет. Воевать-то им надо не с террористами, которых они сами там расплодили, а с китайцами и с нами [Россией]. А какими образом их пребывание в Ираке и Афганистане поможет нагадить нам? Если американских войск там не будет, то их можно как минимум задействовать где-то еще. Также это может осложнить ситуацию где-то на постсоветском пространстве, что уже для американцев хорошо», — допустил Сатановский.

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При этом часть американских войск все же остается на территории Ирака, что подвергает сомнению высказывание Байдена про «завершение боевой миссии». Востоковед подытожил: если американскому президенту вздумается поступить противоположным образом и «остаться» в ближневосточном государстве, он без труда это сделает вопреки своим обещаниям.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации