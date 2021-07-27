Замглавы СУ МВД по Бурятии задержан за получение крупной взятки

Правоохранители задержали в Иркутске заместителя начальника Следственного управления МВД России по Республике Бурятия за получение взятки в особо крупном размере.

Полковник полиции был задержан с поличным при получении денежных средств. По имеющейся информации, операцией по задержанию руководили сотрудники московских силовых ведомств.

Бывший главврач крупнейшей краевой клинической больницы Забайкалья получил девять лет колонии строгого режима за взятки на общую сумму 13,7 млн рублей, сообщал ФАН.