Назван формат обучения в МГУ с 1 сентября

Студенты Московского государственного университета приступят к занятиям вовремя, заявил ректор МГУ Виктор Садовничий.

Новый учебный год в МГУ начнется без задержек. Студенты приступят к занятиям 1 сентября. Первое время образовательный процесс будет проходить в смешанной форме, добавил Садовничий.

Кроме того, университет ожидает возвращения иностранных студентов. Согласно новым правилам, для того чтобы заехать в общежитие, им нужно будет иметь при себе ПЦР-тест, сертификат о вакцинации или же справку о перенесенной коронавирусной инфекции.