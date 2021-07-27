Сочинского застройщика приговорили к двум годам в колонии-поселении

Центральный суд признал экс-депутата гордумы Андрея Пязока виновным в махинациях с деньгами полутора тысяч дольщиков.

Владельца учредителя компании "Речелстрой" приговорили к двум годам в колонии-поселении, а ее гендиректор проведет в месте заключения полтора года.

Компания "Речелстрой" занималась строительством домов в Чурилово. С 2014 по 2017 были проданы квартиры в 19 будущих домах. Фирма получила от покупателей около 2,5 миллиарда рублей, но жилье так и не было готово.

Следствие установило, что деньги дольщиков были направлены не на строительство, а на погашение долгов компании перед другими организациями.