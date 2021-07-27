"Газпром" в очередной раз отказался повышать транзит топлива через Украину

Представители отечественной компании "Газпром" в очередной раз решили не бронировать дополнительную транзитную мощность через украинскую территорию на август.

В общей сложности на аукционе предлагалось забронировать на следующий месяц прерываемые транзитные пропускные способности на уровне 63,7 млн кубометров голубого топлива в сутки, передает РИА Новости.

При этом основные торги на резервирование твердых транзитных мощностей украинской газотранспортной системы состоялись 19 июля текущего года. В результате российский холдинг "Газпром" выкупил весь предлагавшийся объем для прокачки топлива через территорию Украины, который составил 15 млн кубометров в сутки.