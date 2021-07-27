Теннисистка Павлюченкова стала четвертьфиналисткой Олимпийских игр в Токио

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова обыграла в третьем круге олимпийского турнира в Токио испанку Сару Соррибес-Тормо со счетом 6:1, 6:3.

Представительница Испании прославилась тем, что в первом раунде выиграла у первой ракетки мира по версии WTA Эшли Барти со счетом 6:4, 6:3. Во втором туре Сара Соррибес-Тормо победила француженку Фиону Ферро, однако Павлюченкову девушка пройти не смогла.

Помимо Анастасии Павлюченковой в третий круг мужского теннисного турнира в Токио пробились Даниил Медведев и Карен Хачанов. Аслан Карацев и Андрей Рублев, к большому сожалению, свое выступление на летних Олимпийских играх в Японии завершили.