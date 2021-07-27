Экс-глава района в Омской области получил три года колонии за мошенничество

Омский суд приговорил бывшего главу Седельниковского района Омской области Алексея Сабаева к трем годам лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере.

«Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 200 тысяч рублей. Также назначено дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти либо организационно-распорядительных или административно-хозяйственных полномочий на срок два года», — уточнили в пресс-службе суда.

Следствие установило, что администрация сельского поселения заключила договор с подконтрольной Сабаеву фирмой на ремонт дороги в селе Седельниково. В итоге работы были осуществлены неподобающим образом и с завышением их рыночной стоимости.

Впрочем, это не помешало чиновнику использовать должностные полномочия и повлиять на утверждение документов по исполнению контракта — Сабаев обогатился на 2,6 млн рублей. Отметим, что на данный момент приговор пока не вступил в силу.

Ранее бывший депутат из Челябинской области получил 17 лет колонии за педофилию.