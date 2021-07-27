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Посол Эфиопии объяснил популярность фото Путина среди сограждан

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Посол Эфиопии объяснил популярность фото Путина среди сограждан

Жители Эфиопии очень хорошо знают Россию и любят ее, а к президенту РФ Владимиру Путину относятся с большим уважением и иногда носят с собой его фотографии. Об этом рассказал посол восточноафриканского государства в Москве Алемайеху Тегену Аргау.

«Если вы сейчас подойдете к человеку в Эфиопии и спросите его о России, он вам расскажет больше, чем вы знаете. Потому что Россия на разных этапах помогала нашей стране. Если вы скажете: я из России, эфиопы к вам будут очень положительно относиться», — отметил дипломат.

Сегодня в Эфиопии можно без труда встретить человека, который говорит на русском языке. В стране есть российский культурный центр, где люди могут изучать язык, объяснил посол.

Кроме того, десятки тысяч человек из Эфиопии в свое время получали образование в советских вузах. Студенты из восточноафриканского государства и сейчас приезжают в Россию за знаниями.

«Образование в России хорошее, я сам учился в СССР, правда, в Ташкенте. И могу сказать, что уровень образования остался хорошим с советских времен. Сейчас российские университеты готовы принять студентов из Эфиопии. Вузы начали активно рекламировать свои возможности в Африке, и это правильно», — считает посол.

Помимо стремления к знаниям, Россию и Эфиопию объединяют православная религия и даже поэт Александр Пушкин, потому что его род знаменит эфиопскими корнями, уверен Тегену Аргау.

Недавно Россия и Эфиопия заключили новое соглашение о военном сотрудничестве. Министр финансов обороны Эфиопии Марта Льюиг сообщила, что РФ будет помогать восточноафриканскому государству модернизировать вооруженные силы.