Обвиняемый в госизмене Сафронов переведен в одиночную камеру СИЗО

Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов переведен в одиночную камеру СИЗО "Лефортово". Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на адвоката Даниила Никифорова.

Защитник пояснил, что обвиняемый в государственной измене Иван Сафронов находится в одиночной камере, потому что его сосед этапирован к месту заключения, а нового сокамерника обвиняемому в госизмене пока не подобрали.

Адвокат отметил, что в одиночной камере у Сафронова есть телевизор и холодильник.

На днях Иван Сафронов отказался идти на сделку со следствием, сообщал ФАН. Журналист обвиняется в передаче секретных данных чешским спецслужбам.