Песков считает вакцинацию единственным способом борьбы с коронавирусом в России

Мнение о том, как в России удастся остановить распространение коронавируса SARS-CoV-2, высказал пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

Одолеть COVID-19 удастся при помощи вакцинации определенного количества граждан, заявил Песков во время общения с журналистами.

"Только вакцинация и только вакцинирование определенного количества граждан позволит нам обуздать эту заразу", — заявил Дмитрий Песков.

Эффективным способом профилактики коронавирусной инфекции считается иммунизация. В рамках прививочной кампании по всей России работают пункты вакцинации. Записаться на процедуру можно через портал "Госуслуги" или в поликлинике по месту жительства.