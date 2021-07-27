Валуев предрек дискредитацию мирового женского спорта из-за трансгендеров

Депутат Госдумы Николай Валуев раскритиковал решение Международного олимпийского комитета впервые допустить трансгендера к участию в соревнованиях по тяжелой атлетике на Олимпиаде. В своем Telegram-канале бывший чемпион мира по боксу назвал ситуацию «маргинальной».

Напомним, весной стало известно, что в Токио из Новой Зеландии прилетит 43-летняя тяжелоатлетка Лорел Хаббард, которая до операции по смене пола в 34 года носила имя Гэвин.

Будучи мужчиной, спортсмен завоевал титул рекордсмена лишь в своей стране, а вот соревнования с представительницами прекрасного пола принесли Хаббард множество золотых медалей на международном уровне. Последняя победа, завоеванная на Кубке мира по тяжелой атлетике в 2020 году, открыла ей дорогу на Олимпиаду.

ТАСС / Mark Schiefelbein / AP/TASS

Валуев убежден, что участие в Играх Хаббард — яркий пример того, как в современном мире сильные пытаются самоутвердиться за счет слабых.

«Это всегда осуждалось, ну то есть было всегда чем-то некрасивым и нечестным. В книгах про это тоже есть и немало. МОК решил эту практику осуждения исправить. Маргинальность ситуации в том, что благодарных последователей изменившейся морали в спорте в частности с каждым годом все больше, а значит не за горами полная дискредитация женского мирового спорта», – написал депутат ГД.

Валуев убежден, что трансгендеры будут занимать чужое место на пьедестале. Также боксер заявил, что будет искренне радоваться за всех биологических женщин, у которых получится «утереть нос» трансгендерам.

Отметим, Хаббард продемонстрирует силу на Олимпиаде 2 августа, соревнуясь с девушками в весовой категории свыше 87 килограммов.