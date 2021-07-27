Пять человек пропали без вести после ЧП на предприятии в немецком Леверкузене

Мощный взрыв произошел на территории мусоросжигающего предприятия, расположенного в федеральной земле Северный Рейн.

По имеющимся данным, во время ЧП два сотрудника завода получили серьезные травмы. Судьба еще пятерых человек пока остается неизвестной, передают местные СМИ.

Представители компании Currenta, которая владеет аварийной промзоной, попросили местных жителей не покидать помещения и закрыть окна, чтобы избежать отравления продуктами горения. А полиция города частично перекрыла движение в районе места происшествия.