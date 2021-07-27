Опубликован новый постер к фильму "Шугалей-3: Возвращение"

Постер к фильму "Шугалей-3: Возвращение" о российском ученом Максиме Шугалее и его переводчике Самере Суэйфане, был опубликован в сети.

Это уже третья кинолента, которая является продолжением истории об освобождении социолога Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) и его переводчика из ливийского плена. Слоганом к фильму была выбрана фраза "любовь к Родине сильнее смерти".

постер к фильму «шугалей возвращение» /

В основе всех трех фильмов лежит реальная ситуация, в которой оказался социолог Максим Шугалей. Это практически документальное где провели полтора года.

Фонд защиты национальных ценностей /

Премьера стартовой картины с названием "Шугалей" состоялась 1 мая 2020 года на телеканале НТВ. В киносообществе РФ ее высоко оценили за документальность и правильный посыл. Актеры и кинокритики отмечали, что данный фильм является настоящей историей о живом человеке, которая содержит главную для России мысль — русские своих не бросают.

Вторая часть была представлена 6 сентября. Тогда военный эксперт Юрий Кнутов подчеркнул, что в сиквеле поднимается важная проблема современного мира — опасность организованного терроризма. Стоит также отметить, что оба фильма о Шугалее были дублированы на несколько иностранных языков.

Федеральное агентство новостей /

Что касается третьего фильма "Шугалей-3: Возвращение", его создателем будет режиссер Максим Бриус. В комментарии для ФАН он уже рассказывал, что планирует показать в новой части драмы.