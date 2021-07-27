Кремль отверг предложение о взаимном признании Крыма и Северного Кипра

Российские регионы не могут быть предметами торга, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в ответ на предложение из Турции о взаимном признании Крыма и Северного Кипра.

Песков отверг предложение турецкого профессора Хасана Унала, отметив, что Москва не намерена торговаться, а регионы России не могут быть предметом подобных спекуляций. Россия не признает независимость Турецкой Республики Северного Кипра.

"Конечно же, российские регионы никогда не могут быть и не будут предметом каких-либо сделок, это исключено", — подчеркнул Песков в ходе беседы с представителями прессы.

Также в ходе брифинга Пескова спросили о грядущей встрече межведомственных групп США и РФ в Женеве. Песков отметил, что договоренности, достигнутые 16 июня между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Джо Байденом, в определенной степени выполняются.