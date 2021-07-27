Кандидатура Фатьяновой большинством голосов исключена с выборов в ЗакС Петербурга

Ирина Фатьянова, сторонница осужденного блогера Алексея Навального, снята с участия в парламентских выборах Санкт-Петербурга.

Решение приняла территориальная избирательная комиссия. Шесть ее представителей поддержали инициативу, против высказался один — правозащитник Динар Идрисов. Поводом стало, что Фатьянова ранее возглавляла штаб Навального1 в Северной столице (является структурным подразделением ФБК2 — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; обе организации являются экстремистскими и запрещены на территории России).

Выборы в Закс Петербурга запланированы на сентябрь текущего года. Они пройдут в единый день голосования вместе с выборами в Госдуму.

1 Входит в перечень общественных и религиозных объединений, деятельность которых приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности; признаны в России экстремистскими и запрещены на территории страны

2 НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России