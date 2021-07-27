Взрыв в немецком Леверкузене произошел не на территории химзавода Bayer

Представители немецкого химического завода Bayer не подтвердили, что взрыв в Леверкузене произошел на их территории.

В заявлении компании говорится, что на опубликованных в сети кадрах показан городской центр утилизации отходов. По данным полиции, в результате инцидента пострадали несколько человек, сообщает Bild.

Мощный взрыв прогремел в городе Леверкузен. По словам местных жителей, они чувствовали, как трясутся дома. После этого в небо поднялся столб дыма. Предполагалось, что он исходит от помещений, принадлежащих химзаводу.

Федеральное ведомство гражданской обороны и помощи при стихийных бедствиях (BBK) напомнило о необходимости плотно закрыть окна и не выходить на улицу.