ТИК Петербурга отказал в выдвижении на выборы стороннице Навального Фатьяновой

Сторонница осужденного за мошенничество блогера Алексея Навального Ирина Фатьянова не сможет принять участие в парламентских выборах. Решение принял ТИК Санкт-Петербурга.

Экс-координатор штаба Навального1 в Санкт-Петербурга (структурное подразделение ФБК2 — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; признана экстремистской и запрещена в РФ) сообщила в личном Telegram-канале об отказе питерского ТИК в выдвижении на выборы. Кандидатура Фатьяновой была аннулирована в связи с результатами проверки Минюста — Фатьянову уличили в связях с экстремистской организацией, что исключило для нее возможность участия в выборах.

В соответствии с поправками, внесенными в законодательство Российской Федерации 4 июня 2021 года, гражданам, вовлеченным в террористическую или экстремистскую деятельность, запрещено участвовать в выборах. Организации, связанные с осужденным блогером Алексеем Навальным, такие как ФБК, ФЗПГ2 и движение "Штабы Навального", признаны экстремистскими организациями и НКО, выполняющими функции иностранного агента. Их деятельность на территории РФ запрещена, а сами структуры подлежат ликвидации.

1 Входит в перечень общественных и религиозных объединений, деятельность которых приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности; признаны в России экстремистскими и запрещены на территории страны

2 НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России