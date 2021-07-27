Шугалей: трансгендерам и другим извращенцам нужна своя Олимпиада

Летние Олимпийские игры в Токио наделали много шума задолго до своего открытия. И дело даже не в переносе Игр из-за пандемии коронавируса. Повод для дискуссии дала спортсменка из Новой Зеландии Лорел Хаббард — трансгендерная женщина, которая до 2012 года была мужчиной. Этот факт не помешал ей соревноваться в женской лиге по тяжелой атлетике.

Западный тренд на толерантность не обошел и художественную гимнастику, куда внезапно пришли мужчины. Некогда считавшийся исключительно женским видом спорта сегодня перестал быть таковым. Например, выступление испанского гимнаста Кристофера Бенитеса возмутило олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Татьяну Навку. Мужскую художественную гимнастику она сравнила с «гей-пропагандой».

В том, что Европа перешла грань между толерантностью и абсурдом не сомневается президент Фонда защиты национальных ценностей, ученый-социолог Максим Шугалей. В беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» он выразил уверенность, что в России подобного не произойдет, потому как абсолютное большинство россиян выступает за сохранение традиционных ценностей.

«Я уверен, как социолог, что традиционные ценности для нас очень важны и я думаю, что Россия — это почти последняя страна из развитых стран, которая эти ценности будет отставить до конца», — подчеркнул собеседник.

Global Look Press / Michael Kappeler/dpa

Происходящее в европейских и западных странах Шугалей назвал «полным бредом». Практика допуска трансгендеров на официальном уровне обернется для большого спорта «полным бардаком», не сомневается он.

«Надо создать какую-то отдельную Олимпиаду для трансгендеров и других извращенцев. Пускай они где-то собираются, как можно дальше от нас, и соревнуются, в чем хотят», — заключил собеседник.

Тем временем Олимпийские игры в Токио продолжаются. У российских спортсменов в медальном зачете уже 16 наград. Президент России Владимир Путин адресовал спортсменам поздравительную телеграмму.