Водители подрались на Таллинском шоссе в Петербурге

Видео с дракой водителей в Петербурге в Сеть выложили очевидцы произошедшего.

Автомобилисты в Красносельском районе решили выяснить отношения на кулаках. Видео с места происшествия в социальные сети выложили очевидцы случившегося.

Местный житель рассказал, что на Таллинском шоссе водитель за рулем Ford Mustang с грузинскими номерами перегородил дорогу Mazda. После этого он выскочил из машины и начал бить водителя через окно.

Вероятно такую агрессивную реакцию водителя Ford Mustangспровоцировал мужчина за рулем Mazda тем, что не пропустил его на трассе. Также пользователи социальных сетей рассказали, что часто видят мужчину в Горелово.