Женская сборная России по баскетболу 3х3 вышла в полуфинал на Олимпиаде

Женская баскетбольная команда 3х3 из России одержала победу в матче со сборной Италии на Олимпиаде в Токио.

Россиянки победили команду Италии со счетом 17:9. В итоге женская сборная по баскетболу 3х3 вышла на вторую строчку в турнирной таблице группового этапа. Этой победой национальная команда обеспечила себе участие в полуфинале.

Накануне мужская российская команда по баскетболу 3х3 обыграла сборную Японии на Олимпиаде в Токио. Игроки заняли четвертое место в групповом этапе и прошли в четвертьфинал.