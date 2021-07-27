Молодой человек разбился насмерть при падении с высоты на Эльмаше в Екатеринбурге

Тело молодого парня с признаками падения с большой высоты обнаружили во вторник утром на екатеринбургском Эльмаше.

По уточненным данным, инцидент случился у дома на проспекте Космонавтов рано утром. Очевидец услышал громкий хлопок, после чего понял, что произошла трагедия.

"Это произошло около 08.30. Услышал звук — что-то хлопнуло. Мимо подъезда проходила дочь, рассказала, что кто-то упал. Я выглянул в окно — у подъезда лежит молодой человек", — рассказал очевидец в беседе с местными изданиями.

Через несколько минут у тела появилась женщина, проживающая в этом доме. Она стояла на коленях, плакала и кричала. По всей видимости, это была его мать. Позже на месте появились экстренные службы. В пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области заявили, что дадут комментарий по инциденту позже.