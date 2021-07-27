«Неизбежна нервотрепка». Юрист назвал ерундой идею изымать загранпаспорта у должников

Проект об изъятии загранпаспортов у должников, одобренный накануне правительственной комиссией, нуждается в доработке, уверен юрист, профессор МГЮА им. Кутафина Пауль Калиниченко.

В Ассоциации юристов России (АЮР) подчеркивали: инициатива обязывает должника, которому ограничили выезд за рубеж, отдать свой загранпаспорт дознавателям службы принудительного исполнения, проще говоря — приставам. Предполагается, что документ будет возвращен владельцу после погашения долгов — бывшие должники смогут забрать «загранник» в миграционной службе.

Инициатива спорная. Вопрос в том, кому подчиняются приставы, говорит Калиниченко: сами по себе они не имеют отношения к выдаче (а значит, и изъятию) заграничных паспортов.

«Тут есть несколько проблем. Выдача паспортов — прерогатива МВД и соответствующих служб, включая миграционный аспект. Какое отношение к этому имеют приставы? Этот вопрос должен решаться в рамках субординации между ведомствами и министерствами», — заявил юрист.

Федеральное агентство новостей / Евгения Авраменко

Не в пользу проекта играет возможность иметь сразу два загранпаспорта. В 2015 году Госдума приняла соответствующий закон: каждый россиянин имеет право обзавестись сразу двумя выездными документами сроком на десять лет. Казалось бы, решение очевидно: «пробить» количество «загранников» должника по базе данных и забрать оба… Но не факт, что приставам предоставят доступ к такой информации.

«Абсолютно точно приставы могут не знать, что выдано два паспорта: один изъяли, второй можно получить параллельно. У приставов, скорее всего, не будет доступа к тем базам данных, которые существуют у структур, выдающих эти документы. Потому что их несколько. А на проверку подобных сведений нужно время», — объяснил профессор Московской юридической академии.

С точки зрения международной практики изъятия загранпаспортов «это какая-то ерунда», считает Калиниченко.

ФБА «Экономика сегодня» / Ксения Камалова

Даже если законопроект примут, есть немало вариантов его обойти, подтверждает депутат Госдумы Ярослав Нилов. Многие должники пользуются такими «лазейками» и сегодня: имеют два паспорта и вылетают в пункт назначения через соседние страны, с которыми не синхронизированы базы данных.

«Поэтому есть ощущение, что при реализации этой меры неизбежна нервотрепка, а в результате в большей степени пострадают не столько действительно крупные должники, сколько обычные граждане. <…> А те, кто хотел пересечь границу, имея ограничения, найдут возможность продолжить свои турне», — высказался Нилов в своем Telegram-канале.

Кроме того, согласно предлагаемым нормам, у сменивших имя, фамилию, дату рождения или пол будут изымать загранпаспорт спустя полгода после регистрации изменений. Также документ начнут признавать недействительным, если его владелец вышел из российского гражданства.

В АЮР заявляют, что законопроект нужен для устранения «правовой неопределенности в вопросах признания заграничных паспортов недействительными». Несмотря на поддержку правительственной комиссии, совсем не факт, что закон будет принят: первый голос «против» в нижней палате парламента уже прозвучал.