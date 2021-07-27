«Бумеранг» для Пелоси. Трамп напомнил о себе издевкой над демократами

С того дня, как сторонники бывшего президента Дональда Трампа штурмом взяли вашингтонский Капитолий, прошло полгода. За это время Демпартия с подачи спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси создала «спецкомитет по расследованию беспорядков 6 января», первое заседание которого пройдет уже сегодня, 27 июля.

Помимо вечных вопросов из разряда «кто виноват и что делать», собравшимся стоит отдельно рассмотреть роль самой Пелоси в январских событиях. С таким предложением выступил виновник «торжества» Дональд Трамп, который после выборов 2020 года отдыхает на пенсии.

Недавно его рейтинг перевалил за 50 процентов, по популярности республиканец обогнал действующего американского лидера Джозефа Байдена. Господин Трамп всеми силами показывает, что его отпуск не продлится долго. Впервые после выборов главы государства бывший хозяин Белого дома открыто выступил против демократического большинства в Палате представителей и, что называется, «повернул стрелочку».

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Как это было

Собравшиеся 6 января в Капитолии конгрессмены хотели мирно утвердить итоги президентских выборов 2020 года и официально задокументировать победу Джо Байдена. Часть граждан США была против таких итогов, поэтому в считанные часы у здания собралось несколько тысяч протестующих американцев.

Первые несколько часов Дональд Трамп понемногу подливал масла в огонь общественного недовольства через свой Twitter, но после того, как митингующие прорвались через полицейские кордоны и вошли в главный холл Капитолия, принялся отговаривать сторонников от штурма.

Тем временем толпа стала неуправляемой. Как итог — несколько десятков человек арестовано, соцсети Дональда Трампа заблокированы (и остаются «в бане» по сей день), а четыре человека числятся в списке погибших. Одна из них — ветеран ВВС США Эшли Бэббит, убийцу которой власти США решили не привлекать к ответственности. В действиях офицера полиции (его имя скрыли от общественности) не нашли «признаков нарушения гражданских прав».

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Зеркальное расследование

Вместо того, чтобы расследовать действия протестующих в тот злополучный январский день, комиссия Нэнси Пелоси должна обратить взгляд на бездействие демократов и охраны Капитолия до и во время штурма. В преддверии первого заседания спецгруппы с такой позицией выступил Дональд Трамп, предложивший взглянуть на те события с другой, не самой приятной для Демпартии стороны.

Британская газета Daily Mail цитирует 45-го президента США:

«Будет ли Нэнси проводить расследование в отношении самой себя и тех людей на Капитолийском холме, которые не организовывали дополнительную защиту, не звали больше полиции и Национальной гвардии, и оказались неподготовленными, хотя знали, что придет большая толпа людей? <…> Выпустит ли Нэнси тысячи часов записей, чтобы мы могли увидеть, в какой степени [леворадикальное движение] "Антифа" и BLM [Black Lives Matter] сыграли свою роль в этом, а также расскажет ли она, кто убил Эшли Бэббит? Необходимо провести тщательное расследование всего этого».

Антифашистов и афроамериканцев из BLM Трамп вспомнил в контексте президентских выборов 2020 года. Республиканец продолжает утверждать, что подсчет голосов в ноябре-декабре прошлого года велся нечестно, а на местах имели место вбросы бюллетеней, особенно в «синих» штатах, где демократы пользовались поддержкой большинства населения. Железных доказательств, подтверждающих эти обвинения, проигравший президент до сих пор предъявить не может.

Демпартия, впрочем, точно так же не может опровергнуть многочисленные заявления о нарушениях процесса подсчета голосов. В дни выборов на некоторые избирательные участки действительно не пускали журналистов, якобы из-за угрозы пандемии. Коронавирус оказался выше американской Конституции, и эти моменты сторонники Джо Байдена стараются не комментировать.

Дональд Трамп обвинил Пелоси в том, что она продолжает настаивать на расследовании его «пророссийских связей», игнорируя проблемы родной страны. При этом спикер Палаты представителей пустила в свою комиссию только двух республиканцев: конгрессмена от штата Иллинойс Адама Кинзингера и Лиз Чейни от штата Вайоминг (по их собственной инициативе). Сопартийцы теперь отнюдь неласково называют их «республиканцами Пелоси».

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Мнение эксперта

В призыве Трампа провести расследование в отношении демократов ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин увидел неприкрытую издевку. Теперь Демпартия должна мириться с тем, что встала на место республиканцев в период президентства Трампа — любое их действие будет подвергаться жесткой критике с противоборствующей стороны.

«Это политический троллинг, Трамп со свойственным ему юмором "подкалывает" демократов. Понятно, что никто сам себя расследовать не будет, но он не может от этого удержаться. Очевидно, что республиканцы будут критиковать Байдена и его окружение по каждой инициативе — позитивной или негативной. В этом смысле демократов ждет эффект бумеранга», — считает американист.

О перспективах Дональда Трампа, который не на шутку активизировался в последние несколько месяцев, говорить пока рано, уверен Блохин. Через три года, когда в США вновь состоятся выборы президента, республиканцу стукнет 78 лет — ему будет на год меньше, чем сейчас действующему президенту Джо Байдену (последнему будет уже 82).

На вопрос, будет ли Трамп к тому моменту излучать такое же политическое рвение, Константин Блохин затруднился ответить. Сам политик вероятно считает, что да: бывший глава Белого дома уже объявлял, что собирается вновь баллотироваться в президенты в 2024 году.