Путин поздравил пловца Рылова с победой на Олимпиаде в Токио

Пловец Евгений Рылов получил поздравление от президента России Владимира Путина. Спортсмен завоевал золото на Олимпийских играх в Токио.

Поздравление главы государства опубликовано на официальном сайте Кремля. Владимир Путин пожелал Рылову новых достижений. Президент отметил, что триумф пловца внесет весомый вклад в укрепление позиций России в водных видах спорта.

В последний раз РФ одержала победу в плавании на Олимпийских играх в 1996 году. Золото стране принесли Александр Попов и Денис Панкратов.