Китайцы нашли способ решить спор между Россией и Японией по Курилам

Инетрнет-пользователи китайского сегмента интернета предложили Пекину купить Курильские острова, если Россия и Япония не могут договориться из-за этих территорий.

Япония выразила России протест из-за визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина на Курилы. Москва не приняла позицию Токио. В Китае предложили забрать острова себе, если Москва и Токио не могут их поделить.

"Продайте острова Китаю", — предложили юзеры.

Китайский интернет-портал Sohu напомнил, что вопрос принадлежности Курил не позволяет России и Японии подписать мирный договор по итогам Второй мировой войны, пишет "ПолитРоссия".

"Можем ли мы обсудить это с Россией? Мы готовы купить эти острова", – предложил читатель из КНР.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что поставит точку в территориальном споре России и Японии. По его мнению, заключение мирного договора поможет странам прийти к общему решению, сообщал сайт 360tv.ru.