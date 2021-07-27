МИД России выразил надежду на развитие диалога с США

Россия рассчитывает на продолжение и развитие диалога между Москвой и Вашингтоном после взаимных консультаций в Женеве, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Надежду на продолжение взаимодействия с Белым домом Рябков выразил в преддверии очередной встречи российских и американских специалистов в Швейцарии. Заявленную повестку дня составит обсуждение вопросов стратегической безопасности. Делегацию от России возглавит Рябков, американскую сторону представит межведомственная группа под руководством замгоссекретаря США Уэнди Шерман.

Первая встреча на самом высоком уровне между представителями США и России состоялась в Женеве 16 июня. Тогда президент России Владимир Путин и американский лидер Джо Байден обозначили направления, в которых Москва и Вашингтон могут эффективно сотрудничать. В число таких приоритетных направлений вошли вопросы глобальной стабильности и безопасности, а также борьба с киберпреступностью.