"Время пришло": сенатор Цеков ответил на предложение Турции по Крыму

Член комитета Совета Федерации РФ Сергей Цеков сообщил, что предложение о сделке Турции по поводу признания Крыма может ухудшить отношения России и Кипра.

Цеков подчеркнул, что вопрос о сделке пока может обсуждаться только теоретически, передает "Лента.ру". При этом член Совета Федерации отметил, что время для признания мировым сообществом Крымского полуострова частью Российской Федерации наконец-то пришло.

Ранее стало известно, что Турция и Россия могут заключить сделку по Крыму в обмен на признание Москвой Турецкой Республики Северного Кипра.