Замначальника ветстанции Астрахани отправили в колонию за получение взяток мясом

Кировский районный суд Астрахани вынес приговор заместителю начальника городской ветстанции, обвиняемой в получении взяток мясом.

По версии следствия, женщина получала от предпринимателей мясную продукцию в обмен на справки, подтверждающие качество. При этом фактической проверки образцов не проводилось.

С 2018 по 2020 год подсудимая получила мясные продукты на сумму более 300 тыс. рублей. Ее признали виновной в 18 эпизодах взяточничества.

Ближайшие пять лет начальница ветстанции проведет в исправительной колонии. Также суд запретил ей заниматься деятельностью, связанной с ветеринарным контролем, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Астраханской области.