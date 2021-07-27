Врач-реаниматолог назвал способы остановить пандемию коронавируса

Когда и при каких условиях распространение COVID-19 сойдет на нет, рассказал реаниматолог, главный врач сети «Клиника К+31», кандидат медицинских наук Борис Чурадзе.

В первую очередь нужно накопить популяционный иммунитет, рассказал врач-реаниматолог в беседе с изданием URA.RU. Когда он накопится во всех странах, то период ревакцинации уменьшится. Пока повторную прививку нужно делать каждые полгода, считает врач. Это связано с тем, что коронавирус оказался очень изменчивым.

"Главная тенденция, которую мы видим — коронавирус оказался достаточно изменчивым. Это не полиомиелит и не оспа, когда человека достаточно было вакцинировать один раз и на всю жизнь", — отметил Чурадзе.

Медик провел аналогию с вирусом гриппа. После появления испанки высокая смертность и заболеваемость держались достаточно долго. А потом все пошло на спад. Скорее всего такая же ситуация будет и с коронавирусом.