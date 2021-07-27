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«Опустили Киев»: Цеков оценил идею США отправить министра-гея на Украину

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«Опустили Киев»: Цеков оценил идею США отправить министра-гея на Украину

Вместо президента США Джо Байдена страну на саммите «Крымская платформа» будет представлять министр транспорта Питер Буттиджич, заявил депутат Верховной рады Мустафа Джемилев. Он охарактеризовал Буттиджича как «очень влиятельного политика в Кабинете министров США».

Участие американского министра в мероприятии официально в Белом доме еще не подтвердили, но новость уже спровоцировала бурное обсуждение по обе стороны океана.

Дело в том, что Буттиджич является первым в истории США открытым геем на посту министра. Этот факт прокомментировала украинская телеведущая Ярослава Маслова. В эфире телеканала «НАШ» она заявила, что американский делегат с нетрадиционной ориентацией опошляет всю идею «Крымской платформы» и его возможное участие в саммите трудно объяснить.

Народный депутат Украины Илья Кива считает, что подобной «заменой» Байдена на министра-гея Вашингтон иронично показал свое пренебрежительное отношение к «Крымской платформе». С этим мнением согласился и российский сенатор от Крыма Сергей Цеков.

«Кива все правильно сказал: отправив на Украину Буттиджича, опустили Киев и сам саммит ниже никуда. Какое-то время он еще будет проводиться, но уровень представительства обязательно начнет падать и в конечном итоге сойдет на нет», — подчеркнул сенатор.

«Крымская платформа» запланирована на 23 августа в Киеве. Предварительно известно, что саммит посетят высокопоставленные представители Польши, Литвы, Латвии и Словакии.