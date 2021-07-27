Названы категории жителей Волгограда, которых обязали привиться от COVID-19

Отдельные категории граждан, проживающих на территории Волгоградской области, должны сделать себе прививку от коронавируса, заявила главный санврач региона Ольга Зубарева.

Вакцинация от коронавируса в регионе станет обязательной уже начиная с 1 августа. Такое решение было принято из-за увеличения количества заболевших.

Прививку от COVID-19 должны будут сделать те люди, которые по работе ежедневно контактируют с большим количеством людей. К 30 августа их надо привить первой дозой вакцины, а к 30 сентября — второй, добавила Зубарева.

Заражение коронавирусом может привести к резкому ухудшению слуха. Дело в том, что инфекция поражает всю нервную систему, сообщает сайт 360tv.ru.