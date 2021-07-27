«Педантичная нация»: Журова похвалила японцев за организацию Олимпиады в Токио

Спорный имидж Олимпийских игр в Токио может навредить репутации спонсоров крупнейших в мире соревнований, передает RT слова ведущих американского телеканала CNN. Заокеанские обозреватели отметили в эфире, что вопреки кризису в пандемию коронавируса, японские компании инвестировали в подготовку к главному старту четырехлетия рекордные 3 млрд долларов в надежде повысить узнаваемость своих брендов, но на деле все обернулось полным экономическим крахом.

Так, специалист в области спортивного маркетинга Роберт Мейес в интервью журналистам заявил, что раньше пять колец ассоциировались с «удовольствием и духом соревнований», но в этом году традиционные представления оказались разрушены.

О том же говорит и генеральный директор крупнейшего в Японии производителя алкогольных напитков Suntory Такеши Нинами, который выступил одним из спонсоров Игр.

«Олимпийское настроение в Токио не витает: город находится в чрезвычайном положении, в ресторанах и барах запрещено употреблять алкоголь. Экономические потери от отсутствия зрителей будут огромны», – написали в RT.

Руководитель Suntory отметил, что Олимпийские игры потеряли ценность для бизнеса и выразил мнение, что их следовало перенести еще хотя бы на пару месяцев – до стабилизации обстановки на территории самой Японии.

Global Look Press / Jon Olav Nesvold/Keystone Press Agency

В России, между тем, придерживаются совсем иного мнения. Так, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту (завоевала золото в Турине-2006), депутат Госдумы РФ Светлана Журова считает, что состязания стартовали вовремя. Она восхитилась упорством японцев провести ОИ даже в условиях жестких ограничений из-за пандемии COVID-19.

«Тут надо было проводить, некуда уже было откладывать, потому что следующие Олимпийские игры не за горами. И Токио, конечно, передаст опыт другим городам, как во время пандемии провести Игры. Я считаю, что они очень старались, они старались не отменить их - это главное. Все возможное сделали. Я считаю, что японцы в этом смысле очень педантичная нация», – отметила собеседник «Политики Сегодня».

Журова также обратила внимание на многочисленные возмущения спортсменов, связанных с организацией Олимпиады. По ее словам, промахи и «нелепые ситуации» всегда были частью столь масштабных состязаний, а их наличие — вовсе не показатель плохих организационных способностей японцев.

В качестве примера депутат Госдумы напомнила о «великолепном проведении» Зимних Олимпийских игр в японском городе Нагано в 1998 году.

Агентство городских новостей Москва / Кирилл Зыков

«Я понимаю, что организация очень непростая, когда некоторые спортсмены начинают возмущаться, мол, то не так, это не то. Знаете почему не то? Потому что из-за пандемии не было проведено достаточно тренировочных соревнований, не были опробованы спортивные объекты по максимуму, в олимпийском режиме. Это Олимпиада, этого надо было ожидать. Я всегда говорила, что это особенные соревнования, и тот, кто смог собраться, не обратить внимания на мелочи, тот и выиграет на самом деле. Есть элемент случайности. На чемпионатах мира таких случайностей, нелепостей, спартанских условий, какие бывают на Олимпиаде, нет», – объяснила Журова.

Собеседница «ПС» отметила достойный уровень организации Олимпиады. Она убеждена, что японцам удастся завершить состязания, несмотря на преграды, и российские спортсмены, для которых Игры по-прежнему являются праздником, заберут заслуженные награды.