Российский тхэквондист Ларин выступит в финале на Олимпиаде в Токио

Владислав Ларин поборется за золото на летних Олимпийских играх в Токио. В полуфинальном поединке россиянин выиграл со счетом 30:3 у представителя Китая Сунь Хуни.

Поединок за золотые олимпийские медали пройдет днем 27 июля. Соперник Владислава Ларина по финальному бою определится во второй полуфинальной паре между македонцем Деяном Георгиевски и корейцем Ин Ке Доном.

Сборная России по тхэквондо, таким образом, принесет в медальную копилку страны четвертую награду. Ранее Татьяна Минина стала серебряным призером Олимпийских игр в Токио, а Максим Храмцов, в свою очередь, выиграл золото в данной дисциплине.