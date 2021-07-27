ЦИК Мьянмы объявил недействительными итоги парламентских выборов 2020 года

Центральная избирательная комиссия Мьянмы отменила итоги осенних парламентских выборов, победу на которых одержала партия бывшего фактического лидера страны Аун Сан Су Чжи.

Председатель созданной хунтой после переворота Союзной избирательной комиссии Тейн Со заявил, что расследование о фальсификациях со стороны партии Аун Сан Су Чжи «Национальная лига за демократию» завершилось. Сообщается, что в Центризбиркоме военной хунты нашли свыше 11 миллионов подделанных голосов.

Ранее глава военного правительства Мьянмы Мин Аун Хлайн говорил, что судьба бывшего лидера страны Аун Сан Су Чжи, которую военные арестовали после смены власти, будет решаться в суде. По словам главы военной хунты, оказать какое-то влияние на дело экс-главы государства он не сможет.