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Производителя фальшивых COVID-сертификатов задержали в Москве

/ Обновлено: 27 июля 2021 10:41 98
Производителя фальшивых COVID-сертификатов задержали в Москве

Столичные правоохранители задержали 30-летнего мужчину, которого подозревают в производстве и сбыте поддельных сертификатов о вакцинации против коронавируса.

По данным МВД РФ, злоумышленники продавали поддельные сертификаты через сайт. Курьер доставлял клиенту заказ.

При обыске у производителя фальшивок изъяли более 300 бланков сертификатов и 20 уже заполненных и готовых к продаже документов. Стоимость одного поддельной справки составляла 5 тысяч рублей.

Следователи возбудили уголовное дело, в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.