Неизвестный "заминировал" здание Смольного

Правоохранители Санкт-Петербурга расследуют ложное минирование Смольного, о котором сообщил злоумышленник с измененным голосом.

По данным источника в правоохранительных органах, 26 июля на телефон справочной службы позвонил мужчина и сообщил, что в здании городской администрации заложена бомба.

На место происшествия сразу же выехали сотрудники полиции. При проверке здания правительства Северной столицы выяснилось, что никаких взрывчатых устройств в нем нет. Людей на время оперативных мероприятий эвакуировать не стали. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.