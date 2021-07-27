Лавров и Шойгу готовятся к предвыборным маневрам

Глава МИД России Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу на время избирательной кампании в Госдуму будут брать краткосрочные отпуски продолжительностью в два-три часа. Этот «отдых» будет пересекаться с длительностью агитационных мероприятий с участием кандидатов от «Единой России».

Совмещать прямые рабочие обязанности с участием в выборных кампаниях планируют и чиновники федерального уровня. Например, полпред президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев будет брать мини-отпуск или дополнительные выходные дни, чтобы участвовать в агитации от «ЕР».

В комментарии URA.RU политологи объяснили, что подобная практика устраняет противоречие: закон запрещает лицам на государственных должностях использовать преимущества своего служебного положения.

«Главное — они не должны ничего обещать. Если Шойгу приедет и скажет, что в Забайкальском военном округе построят 25 новых казарм, — этого делать нельзя. А если приедет и скажет, что по [действующей] программе должно быть построено 25 казарм — все прокатит. Это не обещалка — это его слова в рамках текущей деятельности: это ведь в плане стояло еще 5 лет назад», — сказал изданию глава компании «Маркком» Сергей Маркелов.

Ранее стало известно, что федеральный список кандидатов от «Единой России» возглавили министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, глава Минобороны Сергей Шойгу, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко и сопредседатель Общероссийского Народного Фронта Елена Шмелева. Выборы депутатов в Госдуму VIII созыва назначены на 17-19 сентября 2021 года.