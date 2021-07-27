Россиянам объяснили, какие ограничения действуют для туристов в регионах страны

Список ограничений и требований к российским туристам на фоне коронавируса представили специалисты сервиса поездок и путешествий Туту.ру.

В Москве отменили систему QR-кодов для посещения ресторанов. Гражданам старше 65 лет и тем, у кого есть хронические заболевания по-прежнему советуют соблюдать режим самоизоляции. Путешественники, которые хотят отдохнуть на берегу Черного моря обычно выбирают между Краснодарским краем и Крымом. Для заселения в отели на полуострове нужна справка о вакцинации, отрицательный ПЦР-тест или результат исследования на антитела.

Желающим посетить Республику Алтай советуют соблюдать14-дневную обсервацию, а в Алтайском крае ограничительных мер для туристов нет, свободно можно посетить Амурскую область, Красноярский край, Ингушетию, Оренбургскую область, Орловскую область, Татарстан и ряд других субъектов.

Интересные места находятся не так далеко, как кажется. Сайт 36t0v.ru составил список маршрутов, куда можно отправиться на каршеринге, чтобы отдохнуть и получить массу впечатлений.