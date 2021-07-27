«Власти убежать не успеют»: Погребинский объяснил, из-за чего Украину ждет новый майдан

Киев должен менять статус отношений с Москвой и Донбассом, заявил украинский политолог Михаил Погребинский. Это нужно для обеспечения энергетической и экономической безопасности Украины: иначе власти доведут страну до нового майдана. Энергетическое сотрудничество с Россией неизбежно.

Если нынешние власти желают «себя спасти» и готовы гарантировать, что украинские регионы будут отапливаться в зимний период, то Киев должен прекратить блокировать Минские соглашения и приступить к их реализации, отмечает Погребинский. Требовать от Евросоюза давления на Россию для возобновления транзита газа через Украину невозможно — это доказывает почти достроенный российско-германский «Северный поток — 2», выгодный Берлину куда больше, чем геополитические интересы Украины.

Ранее Виктор Медведчук предложил создать консорциум при участии России, как поставщика, Украины, как транзитера, и ЕС, как потребителя газа, инвестирующего в модернизацию украинского трубопровода. Идея могла бы «ожить», но и она предполагает изменение статуса отношений между Украиной и Россией, констатирует директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии. Иначе никак.

«Есть проблема Крыма, нерешаемая, тяжелая проблема. Но реальная политика, современная и адекватная, говорит, что проблемы нужно решать по мере возможностей. Также когда наши власти говорят [Евросоюзу] — "заставьте Москву заключить с нами договор на 10–15 лет о поставках газа", то это не реальная политика, а "хотелки", которые не могут быть реализованы в реальной политике», — заявил политолог в эфире телеканала «112 Украина».

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Если же Киев продолжит недоговороспособную политику, то неутешительная экономическая и энергетическая ситуация в стране рискует усугубиться.

В таком случае недовольные граждане устроят новый майдан, а президент Владимир Зеленский точно не соберет против протестующих даже и сотни тысяч своих сторонников — максимум 20 тысяч противников «формулы Штайнмайера», предупредил Погребинский.

«Если власть хочет вести ответственную политику, если она не хочет, чтобы ее достали так, что мало не покажется, — и убежать не успеют!, — то она должна изменить статус отношений с Донбассом и Москвой», — подчеркнул политолог.

Ранее оппозиция в Германии нашла способ отказаться от «Северного потока — 2», предложив «снизить спрос на газ» в Европе. Однако в канцелярии ФРГ и администрации президента США решение уже принято: экспорту газа из России быть. Подробнее — в нашей статье.