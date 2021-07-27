Стала известная реакция японского кабмина на высказывание Мишустина о Курилах

Токио продолжит анализ информации о поездке премьер-министра России Михаила Мишустина на Курильские острова, заявил генсекретарь японского кабинета министров Кацунобу Като.

Глава российского правительства побывал на Дальнем Востоке и посетил остров Итуруп Курильского архипелага. Президент России Владимир Путин рекомендовал Мишустину обратить внимание на этот остров и проработать предложения по созданию условий для участников экономической деятельности на Курильских островах. В частности, речь шла о сотрудничестве с Японией по предпринимательским вопросам.

Премьер-министр РФ собирается представить Путину предложения по льготам для инвесторов на Курильских островах по возвращении из рабочей поездки. Като рассказал, что в Японии знают о высказываниях главы российского кабмина.

"Мы в курсе высказываний премьер-министра Мишустина, но поскольку мы не знаем деталей, то хотели бы воздержаться от каких-либо конкретных комментариев", — сказал Кацунобу Като.

Также генсек японского кабмина уточнил, что визит Мишустина на Итуруп "противоречит позиции правительства Японии по северным территориям и вызывает крайнее сожаление".

Ранее Михаил Мишустин поручил ускорить оказание помощи пострадавшим от паводков на Дальнем Востоке. Он также призвал ускорить строительство гидротехнических сооружений, передавал сайт 360tv.ru.