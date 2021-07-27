Спортсмены из России завоевали 16-ю медаль на Играх в Токио

Спортсмены Юлия Каримова и Сергей Каменский завоевали бронзовую медаль в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров в миксте на Олимпиаде в Токио.

Соперниками пары в финале стали спортсмены из Южной Кореи. Россияне показали впечатляющую меткость и превзошли корейцев. Эта медаль стала 16-ой у спортсменов, выступающих от России.

Официальная церемония открытия Олимпийских игр — 2020 состоялась в Токио. Турнир в Японии был перенесен на 2021 год из-за пандемии COVID-19. Российская олимпийская команда выступает в Токио под флагом ОКР. В ее состав вошли 335 спортсменов.

В стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в миксте российские спортсмены Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов завоевали серебряные медали на Олимпиаде в Токио, сообщал ФАН.