Опасную погоду спрогнозировали в ряде регионов России

Опасную погоду в ближайшие дни в ряде российских регионов спрогнозировал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Проливные дожди и шквалистый ветер обрушатся на южную часть Сибири. Синоптик также предупредил, что в большинстве северокавказских республик и на Амуре ожидается опасная погода.

"Волна, перемещающаяся по Амуру, плюс сильные дожди. Такой водности Амура еще не было, она экстремально высокая", — заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

На Таймыре ожидаются экстремально высокие температуры, в то время как на севере Якутии прогнозируется сильное похолодание. Синоптик также предупредил о ливнях, грозах, граде и шквалистом ветре жителей Хакасии и Красноярского края, передает РИА Новости.

Воздух в Москве 27 июля прогреется до 30 градусов тепла во вторник. Ожидается слабый северо-западный ветер. Атмосферное давление достигнет 750 миллиметров ртутного столба, что превысит норму, передает 360tv.ru.