Мужская команда России по баскетболу 3х3 попала в четвертьфинал ОИ-2020

Российские баскетболисты вошли в плей-офф летних Олимпийских игр в Токио после победы сборной Бельгии над поляками.

Мужская сборная Польши по баскетболу 3х3 потерпела пять поражений в семи играх на ОИ-2020. Последний матч с бельгийцами оказался также неудачным для поляков, что лишили команду Польши возможности попасть в рейтинг лучших сборных по результатам группового турнира.



На счету россиян три победы и три поражения. Это дает возможность российским баскетболистам выступить в четвертьфинале турнира.

Летние Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля и продлятся по 8 августа. Участниками соревнований станут свыше 12 тысяч спортсменов из разных стран.