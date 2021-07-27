Тело председателя Куйбышевского райсуда нашли в петербургской квартире

Сотрудница Куйбышевского суда Санкт-Петербурга Елена Горбунова умерла в своей квартире.

По предварительным данным, смерть Горбуновой произошла по естественным причинам. На месте события уже работают сотрудники правоохранительных органов, которые выясняют все обстоятельства инцидента, сообщают СМИ. Когда женщину удалось обнаружить, она уже была мертва.

Позднее стало известно, что председатель суда была в отпуске по личным обстоятельствам — у жительницы Петербурга ранее умерла мать. Коллеги умершей выражают слова поддержки и сочувствия семье умершей, для них известие о смерти Горбуновой стало шоком.