Денис Проценко рассказал, почему решил участвовать в выборах депутатов Госдумы

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, почему решил принять участие в предстоящих выборах депутатов Госдумы, передает пресс-служба "Единой России".

По словам медика, он намерен участвовать в перезагрузке системы здравоохранения, помогать врачам и пациентам. Кабинет министров и представители "Единой России" по поручению президента уже развязали глобальную программу по перезагрузке первичного звена оказания помощи людям.

"И мы с коллегами-врачами уже активно работаем над предложениями, которые помогут сделать современное здравоохранение доступным для всех", — заявил Проценко.

"Единая Россия" ранее призвала партии подписать соглашение о безопасных выборах. Документ предлагает политическим силам организовать голосование с соблюдением санитарных норм и сократить общественные мероприятия во время избирательной кампании, передает сайт 360tv.ru.