Киберпреступники разработали новую схему обмана россиян в интернете

Жителей России начали преследовать мошенники в мессенджерах.

Мессенджеры стали новым местом "сбора" аферистов. Теперь у граждан пытаются обманным путем забрать деньги, организуя розыгрыши в мессенджерах.

Россиянам обещают, как правило, выигрыш в несколько тысяч долларов. Главная уловка конкурсов — якобы выплаты в валюте, которую переводить просто так нельзя, из-за чего у пользователя просят комиссию на оплату конвертации.

Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал РИА Новости, что если информацию о проведении конкурса и компании, которая его организует, найти не представляется возможным, то лучше всего будет не участвовать в подобных мероприятиях.