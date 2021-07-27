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Петербуржец обстрелял подростков из окна квартиры

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Петербуржец обстрелял подростков из окна квартиры

Пьяный мужчина обстрелял школьников из окна своей квартиры. Инцидент произошел в Красносельском районе Петербурга.

Злоумышленник открыл огонь из пневматического пистолета и ранил двух мальчиков, им потребовалась медицинская помощь. Один получил ранение в области верхней губы, другой — в области плеча. Пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии, им назначили амбулаторное лечение.

Подозреваемого задержали, им оказался 42-летний гражданин, который распивал спиртное в компании друга. В его отношении возбудили уголовное дело о мелком хулиганстве, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.