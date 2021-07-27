Самолет турецкого министра пришлось экстренно посадить из-за птицы

Самолет министра обороны Турции Хулуси Акара совершил экстренную посадку после столкновения с птицей.

Министр обороны пребывал в провинции Килис на границе с Сирией с инспекцией дислоцированных там турецких подразделений ВС. На борту, кроме него, находились губернатор провинции Газиантеп Давут Гюль и высшие военачальники, сообщает агентство Anadolu.

Воздушное судно вылетело из Газиантепа, но вскоре столкнулось с птицей. Самолет экстренно приземлился в ближайшем аэропорту города Адана. Во время инцидента никто не пострадал. В результате столкновения повредилось стекло кабины экипажа.