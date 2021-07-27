США с понедельника возобновили ускоренную депортацию нелегальных мигрантов

Министерство внутренней безопасности США объявило о возобновлении процедуры ускоренной депортации семей нелегальных мигрантов.

Сообщается, что с 26 июля некоторые семьи подлежат законной процедуре ускоренной депортации. Она применяется к тем семьям, члены которых не имеют законных оснований находиться в США.

Американские власти также предупредили от попыток незаконного проникновения на территорию страны. Эти действия опасны и могут повлечь за собой иммиграционные последствия для тех лиц, которые попытаются это сделать. МВБ подчеркивает, что администрация США работает над созданием гуманной, безопасной и упорядоченной иммиграционной системы.

Администрация президента США Джо Байдена в последнее время подвергается критике из-за растущего притока мигрантов, пытающихся попасть в страну из Мексики. Оппоненты утверждают, что это стало следствием слишком мягкого подхода Байдена.